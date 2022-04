Глава МВФ поблагодарила Зеленского за разговор

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева поблагодарила Зеленского за разговор и назвала его "очень хорошим". Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщила в Twitter Георгиева.

"Спасибо Владимиру Зеленскому за очень хороший разговор. Постоянная экономическая поддержка со стороны партнеров Украины важна для закладки основ для восстановления современной конкурентоспособной Украины", - написала директор МВФ.

Thank you @ZelenskyyUA for the very good call today. Continued economic support by Ukraine’s partners is essential to lay the foundations for rebuilding a modern competitive #Ukraine. https://t.co/QqCchEollS