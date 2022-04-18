Почта
 

Глава МВФ поблагодарила Зеленского за разговор

Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой вопрос обеспечения финансовой стабильности Украины.
Глава МВФ поблагодарила Зеленского за разговор

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева поблагодарила Зеленского за разговор и назвала его "очень хорошим". Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщила в Twitter Георгиева. 

"Спасибо Владимиру Зеленскому за очень хороший разговор. Постоянная экономическая поддержка со стороны партнеров Украины важна для закладки основ для восстановления современной конкурентоспособной Украины", - написала директор МВФ.

Сам Владимир Зеленский заявил, что они обсудили обеспечение финансовой устойчивости Украины и подготовку к послевоенному восстановлению.

Президент отметил, что у государства есть четкие планы на данный момент, а также видение перспектив.

Напомним, Георгиева сообщила, что Фонд вместе с международными партнерами готовится к масштабным усилиям по восстановлению Украины.

Согласно прогнозам МВФ, из-за войны ВВП Украины ждет спад на треть. После окончания войны понадобятся огромные усилия по восстановлению Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK