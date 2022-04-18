Глава МВФ поблагодарила Зеленского за разговор

Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой вопрос обеспечения финансовой стабильности Украины.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева поблагодарила Зеленского за разговор и назвала его "очень хорошим". Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщила в Twitter Георгиева.

"Спасибо Владимиру Зеленскому за очень хороший разговор. Постоянная экономическая поддержка со стороны партнеров Украины важна для закладки основ для восстановления современной конкурентоспособной Украины", - написала директор МВФ.

Thank you @ZelenskyyUA for the very good call today. Continued economic support by Ukraine’s partners is essential to lay the foundations for rebuilding a modern competitive #Ukraine. https://t.co/QqCchEollS — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) April 17, 2022

Сам Владимир Зеленский заявил, что они обсудили обеспечение финансовой устойчивости Украины и подготовку к послевоенному восстановлению.

Президент отметил, что у государства есть четкие планы на данный момент, а также видение перспектив.

Напомним, Георгиева сообщила, что Фонд вместе с международными партнерами готовится к масштабным усилиям по восстановлению Украины.

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