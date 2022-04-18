В Гостомеле начинаются работы по разминированию

Работники ГСЧС и полиция начинают очищать Гостомель от вражеских мин и рстяжек, чтобы его жители могли безопасно передвигаться по городу. Об этом в воскресенье, 17 апреля, рассказал глава гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба.

Он отметил, что объем работы довольно большой - оккупанты оставили много "сюрпризов".

Команда ГСЧС и правоохранителей будет работать над обезвреживанием мин на участке от аэропорта до города. Следующими на очереди будут завалы.

"Думаю, что в течение недели они смогут выполнить большой объем работы и мы увидим результат уже после Пасхи", - сообщил Кулеба.

Также он рассказал, что в Бородянке работники ГСЧС уже завершили первую стадию работ, поэтому волонтеры смогут приступить к расчистке центральных улиц.

Напомним, глава Одесской военной администрации Максим Марченко предостерег, что информация о частичном разминировании саперами пляжей города ложна.