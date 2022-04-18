Итоги 17.06: Обстрел Харькова и ультиматум РФ

В результате обстрела Харькова в воскресенье 5 человек погибли; Россияне опять потребовали от защитников Мариуполя сдаться в плен. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Оккупанты обстреляли Харьков

Российские военные обстреляли Харьков. В результате обстрела РФ погибли пять человек, более 20 пострадали. Из РСЗО и артиллерии оккупанты стреляли по центральной части города, жилому району Салтовка. Повреждены многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура.

РФ потребовала от украинских войск в Мариуполе сдаться

Минобороны РФ потребовало от украинских военных в Мариуполе сложить оружие. Согласно российскому ультиматуму, "все без исключения" украинские военные должны были покинуть Мариуполь с 6.00 до 13.00. При этом они якобы должны были оставить оружие и боеприпасы.

По информации полиции, в Мариуполе на территории завода Азовсталь от обстрелов российских оккупантов скрываются гражданские, в том числе младенцы и женщины. Кроме того, оккупанты используют мариупольцев, которые остались в городе, для раскопки завалов, сбора трупов и захоронения их. Горожане "работают" за еду.

Украина готова к ускоренной интеграции в ЕС

Опросник, необходимый для обретения Украиной статуса кандидата в ЕС, уже полностью заполнен, сообщил замруководителя Офиса президента Игорь Жовква. Замруководителя ОП добавил, что Украина ожидает предоставления ей статуса страны-кандидата на членство в ЕС на заседании Европейского совета в июне.

С начала войны в Украине погибли 202 ребенка

В результате полномасштабной войны в Украине пострадали более 560 детей. При этом 202 ребенка погибли. Наибольшее число пострадавших детей – в Донецкой и Киевской областях. При этом цифры не окончательны, поскольку пока невозможно установить точное число погибших и раненых в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В Украину из США прибыла первая партия новой военной помощи

В Украину из США прибыла первая партия с американской военной помощью Украине в рамках нового пакета на 800 млн долларов. США впервые согласились предоставить Киеву мощное оружие, включая 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

В ЕС заявили, что верят в Украину

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Киев имеет основание рассчитывать на победу. Другим итогом войны, который Урсула фон дер Ляйен считает предопределенным, является привлечение к ответственности виновных в совершении военных преступлений на оккупированных территориях Украины, включая Путина.

Владимир Зеленский высказался о гарантиях безопасности в мире

Президент Владимир Зеленский сказал, что он не может больше доверять мировым политикам и положениям международного права, потому что они не остановили российскую агрессию, но он верит в украинцев и Вооруженные силы Украины. Он отметил, что верит в прагматичные вещи, о которых можно договориться: "Если вы наши друзья или партнеры, дайте нам оружие, помогите нам, окажите нам поддержку, дайте нам деньги и остановите Россию, наносите удар по России".

Жители Украины постепенно начинают возвращаться в свою страну

За два дня - 15 и 16 апреля через границу с Польшей, в страну впервые с начала войны въехало больше людей, чем выехало. Так, 15 апреля из Польши в Украину въехало 25,1 тысяча человек. В обратном направлении проследовали 24,4 тысячи. 16 апреля в Украину въехали 22 тысячи, из страны уехали 19,2 тысячи.

Глава Луганской области призвал жителей региона эвакуироваться

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призвал жителей прифронтовой зоны, где, по его словам, разворачивается битва за Донбасс, временно выехать в более безопасное место. Он подчеркнул, что рассчитывать на то, что можно "пересидеть" дома этот период, рассчитывать не стоит. Гайдай спрогнозировал, что следующая неделя "может быть тяжелой".

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