Жителей Харькова призвали без необходимости не выходить на улицу

С таким призывом выступил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в связи с обстрелами российских оккупантов призвал жителей Харькова без необходимости не находиться на улицах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в Харькове в связи с обстрелами российских оккупантов ради безопасности ограничат количество людей по пребыванию в одном месте.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают частично блокировать Харьков. Сохраняется высокая вероятность обстрелов. В Харьковской области противник пытается атаковать в районе Изюма, но его атаки отбивают украинские защитники.

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По данным Генштаба ВСУ, войска РФ завершают создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне и продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

Ранее стало известно, что в городе Кременная (Луганская область) начались уличные бои с российскими оккупантами.

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