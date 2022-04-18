Ситуация на львовском железнодорожном вокзале контролируемая, пассажиры были размещены в безопасных укрытиях. Высадка и посадка на поезда возобновлены после окончания сигнала тревоги, сообщает Укрзализныця.

Во Львове возобновили работу железнодорожного вокзала после атаки на город / Укрзализныця

После ракетных ударов РФ во Львове уже возобновили работу железнодорожного вокзала. Об этом сообщает Укрзализныця.

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В ведомстве сообщают, что ситуация на ж/д-вокзале контролируемая.

"Ситуация на львовском железнодорожном вокзале контролируемая, пассажиры были размещены в безопасных укрытиях. Высадка и посадка на поезда возобновлены после окончания сигнала тревоги", - говорится в сообщении.

Как сообщает Укрзализныця, во время атаки на город поезда, которые были на подъезде ко Львову, были остановлены так как произошло попадание рядом с железнодорожными объектами. Среди железнодорожников и пассажиров пострадавших нет.

Публикация Укрзализныци / Укрзализныця

Ранее Арестович заявлял, что РФ не хватит войск, чтобы окружить ВСУ на востоке Украины. Он отметил, что украинских военных и мирных жителей все же будут ждать тяжелые бои.