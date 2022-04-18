Украинцам под оккупацией рассказали, как избежать мобилизации в ряды врага

Оккупанты хватают мужчин и сразу же бросают их на фронт как пушечное мясо, говорят в Луганской ОВА .

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, как украинцам, которые оказались под оккупацией российских захватчиков, избежать принудительной мобилизации в ряды армии врага. Его слова прозвучали в эфире "Радио Свобода".

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Так, политик рассказал, что оккупанты хватают мужчин и сразу же бросают их на фронт, на войну против украинских защитников. При этом мужчин совершенно не готовят, они не умеют пользоваться оружием, а защиты как таковой у них нет.

"Их бросают как пушечное мясо прямо в жерло боев, там просто ад", - говорит Гайдай.

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Спастись от вражеской мобилизации можно двумя способами: или выехать, хоть через Беларусь попытаться поехать куда-то, или же прятаться.

"Другого варианта нет", - добавляет глава Луганской ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты незаконных "ЛДНР" продолжают проводить принудительную мобилизацию. А чтоб "новобранцы" не сбежали, их перевозят в закрытых железнодорожных вагонах.

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