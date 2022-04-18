Войска РФ ударили ракетами по поселку на Днепропетровщине: Разрушены дома

Также были повреждены линии электропередач.

Днем понедельника, 18 апреля, войска РФ нанесли ракетный удар по дачному поселку в Днепропетровской области. В результате этого были разрушены дома. Об этом сообщил глава местной ОВА Валентин Резниченко.

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Так, политик говорит, что атака была совершена около13:40. Он подчеркнул, что в данном районе никогда не было военнослужащих.

Как бы то ни было, хоть российская ракета и попала в дачные дома, но среди населения пострадавших нет. Были повреждены линии электропередач.

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В данный момент на месте работают электрики, они пытаются восстановить подачу электричества.

Напомним, ранее сообщалось, что войска РФ наносили удары по Днепропетровщине и утром. Тогда системы ПВО сбили 60% запущенных по региону ракет.

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