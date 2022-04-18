Почта
 

“Грады” “накрыли” волонтеров Фонда Вадима Столара на Донбассе - опубликовано видео

“Грады” “накрыли” волонтеров Фонда Вадима Столара на Донбассе - опубликовано видео
Иллюстративное фото / EPA/UPG

 “Грады” российских оккупантов “накрыли” волонтеров Фонда Вадима Столара, которые привезли гуманитарную помощь на Донбасс. Видео инцидента выложили в соцсетях.

В этот раз волонтеры доставили в “Угледар” и другие города Донбасса помощь в виде продуктовых наборов - чтобы поддержать местное население переселенцев с передовой.

В Фонде Вадима Столара подчеркивают, что этот обстрел - далеко не первый, под который попадают волонтеры. Однако они, несмотря ни на что, доставляли и будут доставлять защитникам и людям в беде продукты, лекарства, средства защиты и оборудование.

В свою очередь, сами волонтеры также просят о помощи. Нужно доставать редкие в Украине лекарства, закупать шлемы и бронежилеты, продовольствие. Поддержать людей можно по ссылке.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK