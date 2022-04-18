ООН предложила переговоры Украине и России

Представители обеих стран могут встретиться под эгидой ООН в виртуальном или личном формате.

Организация Объединенных Наций выступила с инициативой провести встречу Украины и России для обсуждения гуманитарных вопросов. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщает РБК-Украина в понедельник, 18 апреля.

"Мы предложили обеим сторонам прийти к согласию о том, что обе стороны, представители РФ и Украины, встретились бы под эгидой ООН в виртуальном или личном формате для обсуждения гуманитарных вопросов, особенно их военной составляющей, возможно, перемирия, его мониторинга, безопасных коридоров, гуманитарных приоритетов", – сказал Гриффитс на брифинге и добавил, что ООН возобновляет работу своего офиса в Киеве.

Он также анонсировал свой визит на этой неделе в Турцию, где планирует обсудить ситуацию в Украине с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Я собираюсь в Турцию на этой неделе, где встречусь с президентом Эрдоганом, который говорил вчера с генеральным секретарем ООН, для дальнейшего разговора по некоторым идеям", – добавил Гриффитс.

Ранее в ООН заявили, что число украинских беженцев приближается к 5 млн. Из них более 2,7 млн человек выехали в Польшу.

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