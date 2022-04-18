РФ стянула новые силы в Украину - Пентагон

С конца прошлой недели Россия стянула еще 11 батальонных тактических групп на восток и юг Украины.

За минувшие выходные Россия добавила еще 11 батальонных тактических групп (БТГ) в свои силы на востоке и юге Украины, в результате чего общее количество российских БТГр достигло 76. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, передает CNN.

Отмечается, что все российские сухопутные силы сосредоточены на востоке и юге Украины, но, по словам чиновника, США не могут точно определить, как они распределены.

Между тем, США уже направили в регион четыре рейса c поддержкой в сфере безопасности Украины из нового раунда помощи, санкционированной президентом США Джо Байденом на сумму 800 миллионов долларов, отметил чиновник.

В Пентагоне отметили, что еще один рейс должен прибыть "в течение следующих 24 часов".

Никаких подробностей о том, какое оборудование было на рейсах, в Минобороны США не предоставили.

Напомним, сегодня в Генштабе заявили о признаках наступления на Донбассе. Основные усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Ранее стало известно, что враг сумел пробиться в Кременную ночью 18 апреля и сегодня же стало известно о потере города украинскими военными. Бои за этот населенный пункт шли три дня.

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