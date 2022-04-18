Битва за Донбасс началась - СНБО

Утром российские войска попытались пойти в наступление вдоль линии фронта в трех областях Украины.

Российские войска утром в понедельник, 18 апреля, начали наступление на Донбассе. Они попытались пойти в наступление вдоль линии фронта в трех областях Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на эфир телемарафона.

Данилов отметил, что захватчики активизировались на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Они пытаются прорвать оборону украинских войск.

"Наши войска держатся. Лишь в двух местах им удалось прорваться - это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои. Мы не сдаем своих территорий", - сказал секретарь СНБО. Он добавил, что попытка перейти к активной фазе началась сегодня утром.

Напомним, сегодня в Генштабе заявили о признаках наступления на Донбассе. Основные усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Ранее стало известно, что враг сумел пробиться в Кременную ночью 18 апреля и сегодня же стало известно о потере города украинскими военными. Бои за этот населенный пункт шли три дня.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet