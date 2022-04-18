На границе с Польшей очереди из желающих бесплатно оформить авто

Украинцев призвали воспользоваться менее "популярными" пунктами пропуска, а позже оформить документы на авто на внутренних таможенных постах.

На границе с Польшей появились очереди в пунктах пропуска из-за большого количества желающих воспользоваться беспошлинным ввозом автомобилей. Об этом сообщила Государственная таможенная служба в понедельник, 18 апреля.

"В связи с увеличением количества желающих воспользоваться таможенными упрощениями при оформлении транспортных средств на границе с Польшей, в частности перед пунктами Шегини – Медика, Краковец – Корчова, Рава-Русская – Хребенне на въезд в Украину создаются большие очереди", – говорится в сообщении.

Таможня призвала граждан воспользоваться пунктами пропуска Угринов – Долгобичув, Грушив – Будомеж, Смельница – Кросьценко, а позже оформить документы на авто на внутренних таможенных постах.

Как известно, в Украине растаможка авто временно стала бесплатной. Льготы будут действовать во время военного положения. Ограничений по количеству ввезенных машин и перепродаже нет.

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