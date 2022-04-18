На Азовсталь сбросили сверхтяжелые авиабомбы

Российские оккупанты бомбят здание предприятия в Мариуполе, где прячется не менее тысячи мирных жителей.

Российские оккупанты наносят удары по Азовстали в Мариуполе сверхтяжелыми авиабомбами. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

При этом в укрытиях предприятия находится множество мирных жителей.

"В подземных укрытиях металлургического комбината находятся не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди", - говорится в сообщении.

Также опубливоаны кадры пожара на предприятии.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Мариуполь может стать "красной линией" в переговорах с Россией.

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