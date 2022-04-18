ВСУ сбили на Харьковщине российский самолет

В свою очередь захватчики бомбят мирные города. За день в области погибли 13 мирных жителей.

Вблизи Балаклеи Харьковской области ВСУ сбили российский самолет. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"ВСУ одерживают немало побед, в том числе и на Изюмском направлении (…) Например, сегодня в районе Балаклеи Вооруженные Силы Украины сбили вражеский самолет", - написал Синегубов.

Он отметил, что бои продолжаются, поэтому пока не обо всех событиях может рассказывать.

Также Синегубов рассказал, что оккупанты продолжают "войну" с мирным населением Харьковщины.

"Такие атаки против мирного населения – это однозначно реакция на жалкие попытки россиян взять Харьков, которые еще в начале вторжения завершились их поражением", - отметил глава ОВА.

По данным главы Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова, за день в результате обстрела со стороны российских войск в Харьковской области погибли 13 мирных жителей.

Напомним, военные РФ обстреляли Основянский район Харькова. Снаряды упали на территории детских площадок возле жилых домов. Тогда погибли два человека. Также поврежден ряд жилых домов. Позже стало известно, что в Немышлянский районе Харькова при взрыве снаряда погибли три человека.

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