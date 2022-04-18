В РФ сообщили о смерти командира большого десантного корабля

Александр Чирва получил ранения в Украине. Вероятно - в ходе взрыва корабля Саратов в порту Бердянска.

В Украине был ликвидирован командир большого десантного корабля Цезарь Куников капитан 3 ранга Александр Чирва. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, Александр Чирва погиб от ран, полученных в боях в Украине. Его похороны прошли 18 апреля в Севастополе.

Александр Чирва родился в Севастополе. Окончил филиал Военно-морской академии Военно-морского института радиоэлектроники имени Попова.

В 2015 и 2016-м годах участвовал в спецоперации в Сирии.

Цезарь Куников - большой десантный корабль проекта 775 (775/II), состоящий на вооружении Черноморского флота ВМФ России.

Напомним, больший десантные корабли Цезарь Куников и Новочеркасск получили повреждения в порту Бердянска 24 марта, когда рядом взорвался корабль Саратов.

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