Командир полка Азов обратился к мировым лидерам

Он попросил их помочь с организацией зеленого коридора, чтобы женщины, дети и раненые могли безопасно выйти.

Командир полка Азов подполковник Денис Прокопенко обратился к мировым лидерам с призывом организовать эвакуацию из Мариуполя для мирных жителей, а также раненых и погибших бойцов. Соответствующее обращение Прокопенко в понедельник, 18 апреля опубликовал в своем Telegram-канале.

"Сейчас в Мариуполе, на металлургическом заводе Азовсталь, укрываются сотни мирных жителей. Среди них - люди всех возрастов, женщины, дети, семьи защитников Мариуполя. Они прячутся в подвалах и бункерах от "русского мира"", - сказал Прокопенко.

Он добавил, что против них используют бомбы, в том числе противобункерные, а также все виды артиллерии, как наземной, так и морской.

"Никто не верит оккупантам, поэтому я призываю политиков всего цивилизованного мира организуйте зеленый коридор, предоставьте гарантии безопасности, чтобы немедленно провести эвакуацию гражданских, раненых и тел убитых воинов, которые должны быть похоронены с почестями".

Он также опубликовал видео из помещения, где прячутся женщины и дети.

Напомним, сегодня в мэрии Мариуполя сообщили, что на Азовсталь сбросили сверхтяжелые авиабомбы.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Мариуполь может стать "красной линией" в переговорах с Россией.

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