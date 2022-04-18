Зеленский: Россия начала битву за Донбасс

Украинская армия будет защищаться и бороться, ничего украинского она врагу не отдаст, подчеркнул глава государства.

Российские войска начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились. Об этом вечером в понедельник, 18 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 54 дня войны.

"На востоке и юге нашей страны оккупанты пытаются атаковать более продуманно, чем это было раньше. Сейчас российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Значительная часть всей русской армии сейчас сконцентрирована на этом наступлении", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что украинские защитники будут бороться и ничего украинского захватчику не отдадут.

При этом Зеленский отметил, что армия РФ не сбавляет темп использования ракет против Украины, "хотя уже должна осознать, что ей будет сложно восстановить ракетный запас в условиях уже действующих санкций".

"Без импорта они даже это не могут. А когда будут закрыты все лазейки, которые используются для обхода санкций, и введены еще более жесткие санкционные ограничения, восстановление ракетного потенциала России будет нереалистичным", - спрогнозировал президент.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов информировал, что захватчики активизировались на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Они пытаются прорвать оборону украинских войск.

Напомним, по данным Пентагона, за минувшие выходные Россия добавила еще 11 батальонных тактических групп (БТГ) в свои силы на востоке и юге Украины, в результате чего общее количество российских БТГр достигло 76.

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