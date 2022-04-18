Начало битвы за Донбасс. Чего ждут эксперты
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс. Россияне сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины. Многие политики и эксперты называли эту битву ключевым сражением войны. Какова расстановка сил и чего ждать от этой операции?
План наступления
Последние недели россияне стягивали войска на Донбасс, формируя ударную группировку для прорыва украинской обороны. Их план – атаковать с юга и севера Донбасса, чтобы окружить украинские войска и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Сделать это собираются якобы до 9 мая, на которое в Москве запланирован военный парад.
По мнению экспертов, сконцентрировав силы и огневые средства, российские войска попытаются проломить украинскую мобильную оборону в череде последовательных операций. Исход будет зависеть от того, позволит ли концентрация сил на узком фронте решить выявленные в первый месяц войны тактические проблемы россиян.
Факторы против России
У россиян большие проблемы с личным составом, всеобщая мобилизация не проводится, моральный дух низкий, огромные потери. Есть проблемы и с техникой.
“Российская Федерация испытывает большие трудности с мобилизацией и сосредоточением техники. Ведь той техники, которую РФ удалось наскрести в военных частях, недостаточно для создания ударного кулака. Используется техника длительного хранения, которая находилась на консервации. И для России ее качество оставляет желать лучшего. Для армии РФ это большие проблемы, потому что боеготовность техники длительного хранения зависит от качества консервации, от старения и от добросовестности персонала, который ее обслуживает. По разным оценкам, на многих танках там нет двигателей, аккумуляторной батареи, потому что крадут, что-то выходит из строя и т. п. Поэтому там в моде сейчас так называемый технический каннибализм, когда, грубо говоря, из десяти единиц техники боеготовыми делают максимум две-три. То есть снимаются запчасти с одних единиц и ставятся на те, которые, предполагается, будут боеготовыми”, - отмечает военный эксперт Николай Сунгуровский.
донбаФакторы против Украины
Россия все равно обладает большим людским и техническим ресурсом, чем Украина.
“По численности их группировка превосходит нас намного. И самое трудное, наиболее опасное и нежелательное для нас, что усилятся массированные удары артиллерии, ракетных войск и, возможно, авиации. Это нам нужно пережить, сохранить свою боеспособность и дать достойный отпор”, - полагает Сунгуровский.
Украинской армии недостает (и с самого начала недоставало) тяжелой техники. Прежде всего, речь идет о дальнобойных системах ПВО, способных противостоять российской авиации на любых высотах, а также боевых машинах, способных сделать украинскую армию мобильной в наступлении.
Запад в последние дни начал наконец-то передавать Украине именно тяжелую технику и артиллерию, но сделал это слишком поздно.