Начало битвы за Донбасс. Чего ждут эксперты

Российские войска перешли в решающее наступление на Донбассе, эту битву уже сравнивают с событиями времен Второй Мировой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс. Россияне сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины. Многие политики и эксперты называли эту битву ключевым сражением войны. Какова расстановка сил и чего ждать от этой операции?

План наступления

Последние недели россияне стягивали войска на Донбасс, формируя ударную группировку для прорыва украинской обороны. Их план – атаковать с юга и севера Донбасса, чтобы окружить украинские войска и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Сделать это собираются якобы до 9 мая, на которое в Москве запланирован военный парад.

По мнению экспертов, сконцентрировав силы и огневые средства, российские войска попытаются проломить украинскую мобильную оборону в череде последовательных операций. Исход будет зависеть от того, позволит ли концентрация сил на узком фронте решить выявленные в первый месяц войны тактические проблемы россиян.

Факторы против России

У россиян большие проблемы с личным составом, всеобщая мобилизация не проводится, моральный дух низкий, огромные потери. Есть проблемы и с техникой.

“Российская Федерация испытывает большие трудности с мобилизацией и сосредоточением техники. Ведь той техники, которую РФ удалось наскрести в военных частях, недостаточно для создания ударного кулака. Используется техника длительного хранения, которая находилась на консервации. И для России ее качество оставляет желать лучшего. Для армии РФ это большие проблемы, потому что боеготовность техники длительного хранения зависит от качества консервации, от старения и от добросовестности персонала, который ее обслуживает. По разным оценкам, на многих танках там нет двигателей, аккумуляторной батареи, потому что крадут, что-то выходит из строя и т. п. Поэтому там в моде сейчас так называемый технический каннибализм, когда, грубо говоря, из десяти единиц техники боеготовыми делают максимум две-три. То есть снимаются запчасти с одних единиц и ставятся на те, которые, предполагается, будут боеготовыми”, - отмечает военный эксперт Николай Сунгуровский.

донбаФакторы против Украины

Россия все равно обладает большим людским и техническим ресурсом, чем Украина.

“По численности их группировка превосходит нас намного. И самое трудное, наиболее опасное и нежелательное для нас, что усилятся массированные удары артиллерии, ракетных войск и, возможно, авиации. Это нам нужно пережить, сохранить свою боеспособность и дать достойный отпор”, - полагает Сунгуровский.

Украинской армии недостает (и с самого начала недоставало) тяжелой техники. Прежде всего, речь идет о дальнобойных системах ПВО, способных противостоять российской авиации на любых высотах, а также боевых машинах, способных сделать украинскую армию мобильной в наступлении.

Запад в последние дни начал наконец-то передавать Украине именно тяжелую технику и артиллерию, но сделал это слишком поздно.