Арестович назвал первые три задачи врага по Донбассу

Российская армия намеревается захватить ряд городов на востоке и юге Украины, информировал советник.

Вторая фаза развязанной Россией войны началась с мощнейших вражеских артобстрелов городов Украины в Харьковской, Донецкой и Николаевской областях. Об этом вечером в понедельник, 18 апреля, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, перед армией захватчика в битве за восток Украины стоят три задачи. Во-первых, взять Рубежное, Попасную и Северодонецк после захвата Кременной, где продолжаются уличные бои.

Во-вторых, от Изюма порядка 25 тысяч оккупантов направляются в направлении Славянска и Краматорска. Их цель - сомкнуть свои ряди в районе Авдеевки.

В-третьих, захват города Гуляйполе в Запорожской области и взятие Мариуполя.

При этом Арестович сообщил, что в зоне проведения Операции объединенных сил работает самая серьезная и боеготовая группировка ВСУ.

"На Херсонском и Харьковском направлении ВСУ проводят тактическое наступление", - добавил он.

Отметим, пользователи Сети сообщают о мощных взрывах по всей линии разграничения на Донбассе. Кроме того, поступает информация о тяжелых обстрелах Николаева и Харькова.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска начали наступление на Донбасс, к которому так долго готовились.

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