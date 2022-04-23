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В Донецкой области при обстрелах погибли еще три человека

Число жертв войны в регионе достигает 1,1 тысячи, не учитывая данных по Мариуполю и Волновахе.
В Донецкой области при обстрелах погибли еще три человека

За сутки 22 апреля вследствие обстрелов со стороны РФ населенных пунктов в Донецкой области погибли три мирных жителя, еще семеро - получили ранения. Такие данные привел глава региона Павел Кириленко.

Так, погибшие были жителями Марьинки, Зеленого Поля и Новоселовки Второй.

Согласно информации губернатора, с начала российского вторжения в регионе захватчиками были убиты 257 гражданских, 825 человек получили ранения. Статистика не учитывает данных по Мариуполю и Волновахе.

Как сообщалось, накануне в результате обстрела войск РФ загорелась больница в Лимане Донецкой области. В частности, пострадал центр травматологии и ортопедии, который в 2014 году переехал из Донецка в Лиман.

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