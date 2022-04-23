Круче Чернобаевки: ВСУ разбили командный пункт армии РФ

Жертвами контратаки украинских военных стали не меньше 50 старших русских офицеров, сообщил Арестович.

В Херсонской области украинские защитники уничтожили российский командный пункт армейского уровня с примерно 50 старшими российскими офицерами. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в пятницу, 22 апреля.

"Накрыли передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Это круче Чернобаевки будет. Там было около 50 старших русских офицеров. Судьба их неизвестна, но думаю, грустная. Взрывалось долго. Передовой командный пункт. Как бы еще один убитый командующий армией не прибавился", - сказал он.

Вскоре советник в своем Telegram-канале добавил, что в том же районе наши бойцы уничтожили вражеский склад боеприпасов.

Напомним, 17 апреля подразделения ВСУ нанесли шестнадцатый удар по оккупантам в Чернобаевке.