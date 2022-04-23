Итоги 22.04: Вопрос границ и планы по аннексии юга

СМИ узнали ключевой спорный вопрос мирных переговоров между Украиной и РФ; в Москве озвучили планы по захвату украинских земель. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Мирные переговоры между Украиной и РФ активизировались

Глава российской делегации на переговорах о мире Владимир Мединский сообщил, что стороны провели несколько длительных разговоров за день. Так, Киев и Москва смогли "конкретизировать" несколько договоренностей. При этом главным спорным вопросом остаются послевоенные границы Украины.

Украина требует от РФ вывести войска со всех захваченных после 24 февраля территорий, однако страна-агрессор намерена оставить эти земли себе.

Стало известно о планах противника аннексировать южные области

Заместитель командующего российских войск ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, что армия России планирует установить полный контроль над Донбассом и южной частью Украины, чтобы обеспечить коридор в Крым, а также организовать выход к непризнанному Приднестровью.

В Офисе президента отметили, что наконец Москва раскрывает истинные цели нападения на Украину, и пообещали ответ ВСУ на эти планы. Президент Владимир Зеленский констатировал, что российское вторжение в Украину - первое на пути к захвату территорий других стран.

На Запорожье потерпел крушение Ан-26

Около 9:00 в районе поселка Михайловка Запорожского района упал украинский самолет Ан-26, выполнявший технический рейс из Запорожья в Ужгород. В результате следственных действий установлено, что причиной крушения стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры и загорелось.

Вследствие крушения погиб один пилот, еще два человека получили ранения разной степени тяжести.

В Минэкономики назвали сроки вступления Украины в ЕС

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко озвучила прогноз по вступлению Украины в Евросоюз. По ее словам, Киев рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Союз уже летом этого года, а полноценное членство в сообществе - в 2024 году.

Шольц выразил готовность ФРГ стать гарантом для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия готова стать гарантом безопасности Украины. Он отметил, что важно добиться прекращения огня и выведения российских войск с территории Украины, после чего должен быть подписан мирный договор.

ВБ выделил $4,8 млрд на восстановление Украины

После обращения президента Владимира Зеленского ко Всемирному банку в организации приняли решение предоставить Украине 4,8 млрд долларов на восстановление страны, пострадавшей от российского вторжения.

В ООН анонсировали визиты генсека в Россию и Украину

Пресс-служба ООН сообщила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 апреля совершит визит в Украину - через два дня после того, как переговорит с российским президентом Владимиром Путиным. Цель обеих поездок - обсуждение срочных шагов по установлению мира в Украине.

Потери личного состава армии РФ в Украине превысили 21 тысячу

С 24 февраля по 22 апреля общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 21 200 человек. Кроме того, украинские защитники уничтожили 176 самолетов, 153 вертолета, 838 танков, восемь кораблей/катеров и больше четырех тысяч единиц другой военной техники врага.