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Между Сумами и Киевом запустили поезда

Пока железнодорожное сообщение со столицей будет осуществляться с пересадкой в Нежине.
Между Сумами и Киевом запустили поезда

Между Сумами и Киевом восстановлено железнодорожное сообщение, сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Восстановили железнодорожное сообщение со столицей! Пока с пересадкой в Нежине", – написал он в телеграмм в ночь на субботу, 23 апреля.

Также по области возобновлено движение поездов еще по 11 маршрутам.

Напомним, с 16 апреля возобновилось железнодорожное сообщение с деблокированным Черниговом и рядом населенных пунктов области.

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