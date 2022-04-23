Между Сумами и Киевом запустили поезда

Пока железнодорожное сообщение со столицей будет осуществляться с пересадкой в Нежине.

Между Сумами и Киевом восстановлено железнодорожное сообщение, сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Восстановили железнодорожное сообщение со столицей! Пока с пересадкой в Нежине", – написал он в телеграмм в ночь на субботу, 23 апреля.

Также по области возобновлено движение поездов еще по 11 маршрутам.

Напомним, с 16 апреля возобновилось железнодорожное сообщение с деблокированным Черниговом и рядом населенных пунктов области.