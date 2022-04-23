В США назвали, что могла использовать РФ при химатаке в Мариуполе

Российские войска могли использовать средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами.

Россия могла использовать в Мариуполе слезоточивый газ с химическими веществами, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время спецзаседания, сообщает Укринформ.

"На данный момент мы изучаем сообщения о том, что российские войска применили химические вещества во время атаки на Мариуполь. Есть достоверная информация о том, что российские войска могли использовать различные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, которые могли бы вызвать более сильные симптомы, чтобы ослабить и вывести из строя украинских и гражданских бойцов в рамках своей агрессивной кампании по захвату. Мариуполь. Сейчас мы должны срочно собрать доказательства, чтобы обеспечить привлечение виновных в ответственность за то, что вполне может быть очередным военным преступлением в Украине", - сказал он.

Такой сценарий беспокоит американскую сторону уже длительное время, и она неоднократно предупреждала мир, отметил Карпентер.

Он указал на важность того, чтобы информация о вероятных российских военных преступлениях и преступлениях против человечности в Украине, собранная экспертной миссией в рамках Московского механизма ОБСЕ, была передана в "соответствующие механизмы привлечения к ответственности, а также национальные, региональные и/или международных судов или трибуналов, которые имеют или могут иметь юрисдикцию в будущем".

Ранее сообщалось о возможном применении российской армии химического оружия в Мариуполе, а также в Изюмском районе Харьковской области.

Кроме того, в Сумской области после пребывания оккупантов обнаружили остатки зарина и других отравляющих веществ.