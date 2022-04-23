На Чернобыльскую АЭС приедет миссия МАГАТЭ

Эксперты МАГАТЭ приедут на атомную станцию в годовщину Чернобыльской катастрофы и проведут радиологические и другие замеры.

На следующей неделе Чернобыльскую атомную станцию посетит миссия Международного агентства по атомной энергии во главе с ее директором Рафаэлем Мариано Гросси, сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Уточняется, что эксперты организации будут работать на ЧАЭС, чтобы "активизировать усилия по предотвращению опасности ядерной аварии" в связи с вторжением России в Украину.

Экспертная миссия начнет работу на АЭС в годовщину Чернобыльской катастрофы - 26 апреля.

Они привезут необходимое оборудование, проведут радиологические и другие замеры на ЧАЭС, которую пять недель котролировали российские захватчики.

"За этим последуют дополнительные миссии МАГАТЭ на этом и других ядерных объектах в Украине в ближайшие недели", – сообщил Гросси.

Напомним, 31 марта российские войска покинули Чернобыльскую АЭС и город Славутич.