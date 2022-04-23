Мэр: Каждый третий погибший на Киевщиен - из Бучи

В Буче обнаружили тела 412 погибших, тогда как на территории всей Киевской области - 1084 тела.

В Буче под Киевом заканчивается сбор и эксгумация тел погибших во время оккупации, на данный момент известно о 412 жертвах. Об этом сообщил мэр города Анатолий Федорук в субботу, 23 апреля.

"У нас в Буче заканчивается важный и сложный процесс - сбор и эксгумация тел погибших и умерших на территории Бучанской громады. Цифра, которую имеем на сегодняшний день - 412. Но ее все еще будут уточнять на уровне следователей и экспертов, работающих без выходных. Это означает, что каждый третий погибший в Киевской области - из Бучи", - написал Федорук.

Также продолжается подсчет раненых.

"В отдельное дело выделена братская могила у Церкви Андрея Первозванного по улице Богдана Хмельницкого, 7-б, где в общей сложности достали 117 тел, в том числе 30 женщин и 2 ребенка. Там есть убитые, застреленные и замученные оккупантами, обгоревшие тела гражданских граждан. Есть пациенты больницы, которых не смогли похоронить после 24 февраля, потому что россияне не пускали ритуальную службу на кладбище. Есть несколько ребят из Вооруженных Сил Украины", - сообщил мэр.

На данный момент главная задача состоит в идентификации всех погибших.

"У морга работает наш Информационный центр. Он помогает родственникам найти, опознать и похоронить своих близких. Также работает колл-центр и есть волонтеры в ЦНАПе, которые предоставляют информацию по телефону: +380683282892", - подчеркнул Федорук.

Мэр также сообщил, что власти обеспечивает все семьи погибших всем необходимым для похорон. Похоронить всех погибших планируют в течение недели - до поминальных дней.

Напомним, после отступления российских войск в Буче были обнаружены сотни тел мирных жителей и братские могилы. Последствия оккупации РФ в Киевской области ужаснули весь мир и стали известны под названием Бучанская резня.

На данный момент в Киевской области обнаружены тела 1084 погибших, более 300 еще не идентифицировали.