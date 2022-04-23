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Войска РФ обстреляли николаевское кафе Бомбардир

Российская армия нанесла ракетный удар по неработающему зданию кафе, никто не пострадал.
Войска РФ обстреляли николаевское кафе Бомбардир

В Николаеве утром в субботу, 23 апреля, под обстрел попало кафе Бомбардир, сообщил глава ОГА Виталий Ким.

По данным Преступноти.НЕТ, взрыв произошел около 05:20.

В ГСЧС сообщили, что российская ракета попала в кафе и полностью его уничтожила.

Также пострадали и соседние многоэтажные дома, в которых выбило окна.

По предварительной информации, мирные жители в результате этого обстрела не пострадали.

 

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