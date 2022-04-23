Войска РФ обстреляли николаевское кафе Бомбардир
Российская армия нанесла ракетный удар по неработающему зданию кафе, никто не пострадал.
В Николаеве утром в субботу, 23 апреля, под обстрел попало кафе Бомбардир, сообщил глава ОГА Виталий Ким.
По данным Преступноти.НЕТ, взрыв произошел около 05:20.
В ГСЧС сообщили, что российская ракета попала в кафе и полностью его уничтожила.
Также пострадали и соседние многоэтажные дома, в которых выбило окна.
По предварительной информации, мирные жители в результате этого обстрела не пострадали.
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