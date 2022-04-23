В ОП объяснили условия по переговорам и Мариуполю

Если будут уничтожены защитники Мариуполя, то политические переговоры прекратятся, останутся лишт гуманитарные.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ходе телемарафона в субботу, 23 апреля, объяснил слова главы государства Владимира Зеленского о "красной линии" в Мариуполе и выходе из переговоров с Россией.

"Есть несколько столов в рамках переговорного процесса. На одном из них лежит политическая карта, на другом - карта урегулирования с точки зрения выхода из войны, но есть еще отдельные карты, гуманитарные. Это обмен пленными, гуманитарные коридоры, возможность вывести наших людей с временно оккупированных территорий. Когда президент говорит о приостановке переговорного процесса, безусловно, имеется в виду полная остановка политической составляющей, или всех остальных, кроме гуманитарной", - отметил он.

Подоляк заверил, что переговоры об обмене пленными и открытии гуманитарных коридоров будут идти постоянно. "Потому, что это наши люди, и мы не можем без этого уладить дела этих людей, так чтобы они не чувствовали себя брошенными", - сказал он.

По его словам, защитники Мариуполя не будут сдаваться. Полк Азов будет держать оборону города. "Они точно не будут сдаваться. Это принципиальный вопрос, это символ несокрушимости Азова. Поэтому это очень тяжелая ситуация", - отметил советник главы ОП.

Подоляк уверен, что зеленый коридор из Мариуполя мог бы повлиять и на Россию.

"Мне кажется, что после событий в Киевской области именно в Мариуполе РФ могла бы доказать, что все же, не все человеческое потеряли. То есть, дать возможность забрать гражданских, военных, раненых, прежде всего. Это было бы хорошо для их репутации, которой практически уже нет", - сказал он.

При этом Подоляк считает, что с осадой Мариуполя РФ хочет не просто ликвидировать защитников, а поставить их на колени.

"Россия думает, что этого никто не понимает, но для мира это понятно. Они не просто хотят убить людей, они хотят показательно поставить их на колени, снять какие-то пропагандистские ролики и потом прокрутить их для своих внутренних потребностей. Это точно не поможет им выиграть войну, они в принципе ее не выиграют. Это точно не поможет им создать тактические победы и показывать их для внутренней пропаганды", - отметил он.

Напомним, в Мариуполе на заводе Азовсталь находятся около 1000 мирных жителей. Но российские войска открыли коридор только для сдачи украинских военных в плен.