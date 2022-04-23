Члены Кабмина встретились с главой МВФ

На встрече обсудили вопросы дальнейшей помощи Фонда в краткосрочной перспективе и вопрос долгосрочного восстановления Украины.

Украинская правительственная делегация провел в Вашингтоне встречу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в субботу, 23 апреля.

"Международный валютный фонд одним из первых предоставил Украине существенную финансовую поддержку в размере 1,4 млрд. долларов после начала полномасштабного вторжения России. Лично поблагодарил за это управляющего директора МВФ Кристалиной Георгиевой во время нашей встречи в Вашингтоне", - написал он в соцсетях.

В ходе встречи обсудили вопросы дальнейшей помощи Украине со стороны Фонда в краткосрочной перспективе и вопросе долгосрочного восстановления Украины.

"Высоко ценим решение о создании специального счета под администрированием МВФ для предоставления дополнительной помощи Украине от государств-членов Фонда на двусторонней основе", - отметил Шмыгаль.

Он отдельно поблагодарил за позицию МВФ относительно того, что помощь Украине для финансирования бюджетного дефицита должна быть преимущественно грантовой, а не кредитной.

Напомним, на днях МВФ заявил, что поможет Украине покрыть финансовый дефицит $15 млрд в ближайшие три месяца.