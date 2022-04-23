Бойцы ВСУ освободили три населенных пункта на Харьковщине

Об этом рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харьковской области вчера, 22 апреля, бойцы ВСУ в результате контрнаступления освободили от российских оккупантов три населенных пункта Дергачевского района. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в частности, российских оккупантов выбили из поселков городского типа Слатино и Прудянка, а также из села Безруки. Украинские бойцы закрепились на занятых позициях.

Противник продолжает частично блокировать Харьков. В Харьковской области стратегической точкой продолжат оставаться Изюмское направление. За минувшие сутки враг 56 раз обстрелял Харьков. В результате два человека погибли, а 19 - ранены.

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Синегубов также сообщил, что с 23 апреля в Харьковской области поменялся комендантский час. Теперь он действует с 19:00 до 05:00.

Напомним, в Украину на этой неделе приехали криминалисты из Словакии, которые помогут расследовать военные преступления российских оккупантов.

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