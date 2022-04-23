Подоляк объяснил нецелесообразность Минска-3

В случае согласия на документ по типу "Минска" Украина получит временное перемирие, считает представитель ОП.

Подписание нового соглашения с Россией по типу Минска и Минска-2 даст возможность всего лишь временного перемирия с Россией, Украина в этом не заинтересована. Об этом в эфире телемарафона в субботу, 23 апреля, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Для нас важно юридически правильно выйти из войны и после этого не получить Минск-3 или Минск-4. Если мы получим временное перемирие, как Минск-3 например, то мы получим через некоторое время снова войну", - считает он.

По его словам, Россия не продает соседские отношения, мирный договор, она "продает билет на войну со всеми соседями".

"Она сегодня с нами, завтра с Грузией, послезавтра с Молдовой. И она будет воевать постоянно с кем-то. Поэтому мы хотим получить такой договор, чтобы рядом с нами стояли страны, которые будут гарантами того, что в следующий раз, когда у РФ возникнет вопрос какие мы большие, у них на этом комплекс неполноценности, великая нация, чтобы у них этот комплекс неполноценности не провоцировал войну в следующий раз, мы хотим договор о гарантиях безопасности", - подчеркнул Подоляк.

Представитель ОП также сообщил, что РФ не передавала Украине никакого нового документа по мирному соглашению.

По его словам, на сегодня есть один формульный документ - Стамбульское коммюнике.

"После этого Россия взяла определенное время на изучение предложений Украины и подачу своих встречных предложений. Так вот, эти замечания делаются постоянно. Никакого нового документа, тем более документа авторства Российской Федерации, нет и быть не может", - отметил Подоляк.

Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова рассчитано на спекулятивный эффект, отметил Подоляк. "Якобы мы какую-то дали вам новую формулу, пожалуйста, ее изучайте. Нет, подают только встречные предложения, относящиеся к Стамбульскому коммюнике", - добавил он.

Отметим, по данным СМИ, Украина выдвинула России ультиматум о прекращении переговоров в случае проведения "референдума" в Херсонской области.