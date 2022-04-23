Мариупольцев предупредили о провокации РФ с эвакуацией
Оккупанты могут пытаться параллельноорганизовать свой коридор для эвакуации в Россию, предупредила Верещук.
Вице-премьер, глава Минреинтеграции Ирина Верещук предупредила жителей Мариуполя о возможности провокаций со стороны российских военных во время эвакуации в субботу, 23 апреля.
"Только что получили информацию, что оккупанты могут пытаться параллельно с нами организовать свой коридор для эвакуации в Россию. Итак, прошу быть внимательными. Не поддаваться на обман и провокации. Наш коридор работает исключительно в направлении Запорожья (через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов)", - написала она в соцсетях.
Отметим, эвакуацию из Мариуполя пытаются организовать уже три дня, но пока без особых успехов.
Власти города говорят, что для эвакуации населения нужен хотя бы день без обстрелов.
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