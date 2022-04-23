Мариупольцев предупредили о провокации РФ с эвакуацией

Оккупанты могут пытаться параллельноорганизовать свой коридор для эвакуации в Россию, предупредила Верещук.

Вице-премьер, глава Минреинтеграции Ирина Верещук предупредила жителей Мариуполя о возможности провокаций со стороны российских военных во время эвакуации в субботу, 23 апреля.

"Только что получили информацию, что оккупанты могут пытаться параллельно с нами организовать свой коридор для эвакуации в Россию. Итак, прошу быть внимательными. Не поддаваться на обман и провокации. Наш коридор работает исключительно в направлении Запорожья (через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов)", - написала она в соцсетях.

Отметим, эвакуацию из Мариуполя пытаются организовать уже три дня, но пока без особых успехов.

Власти города говорят, что для эвакуации населения нужен хотя бы день без обстрелов.