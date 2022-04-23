СБУ задержала жителя Покровска, который стал вражеским агентом

Задержанный передавал российским оккупантам информацию про ВСУ.

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали жителя города Покровск, который передавал российским оккупантам информацию про ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным досудебного следствия, фигурант в апреле текущего года добровольно сотрудничал с российскими оккупантами. Через запрещенную в Украине социальную сеть он передавал представителю оккупационных войск РФ сведения про передвижения и расположение подразделений и техники ВСУ.

По данному факту следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее стало известно, что в Закарпатской области сотрудники Государственного бюро расследований при помощи полиграфа разоблачили жителя Киева, который сотрудничал с российскими оккупантами.

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