В Тернополе женщина на авто заехала в собор
Местная жительница протаранила входные двери Архикафедрального Собора УГКЦ, уничтожили плащаницу в храме.
В Тернополе в ночь на субботу, 23 апреля, женщина на автомобиле протаранила кафедральный собор, сообщил мэр города Сергей Надал.
"Нелюди разорили святыню Тернополя - Архикафедральный Собор УГКЦ. Протаранив ворота, входные двери на автомобиле, уничтожили плащаницу в храме", - написал он в соцсетях.
Мэр обратился в полицию и СБУ, чтобы как можно быстрее привлечь виновных к ответственности. А также пообещал восстановить святыню.
По данным полиции, в собор влетела 35-летняя жительница Тернополя на автомобиле Ауди. Ее госпитализировали, автомобиль поместили на штрафплощадку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
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