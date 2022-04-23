В Тернополе женщина на авто заехала в собор

Местная жительница протаранила входные двери Архикафедрального Собора УГКЦ, уничтожили плащаницу в храме.

В Тернополе в ночь на субботу, 23 апреля, женщина на автомобиле протаранила кафедральный собор, сообщил мэр города Сергей Надал.

"Нелюди разорили святыню Тернополя - Архикафедральный Собор УГКЦ. Протаранив ворота, входные двери на автомобиле, уничтожили плащаницу в храме", - написал он в соцсетях.

Мэр обратился в полицию и СБУ, чтобы как можно быстрее привлечь виновных к ответственности. А также пообещал восстановить святыню.

По данным полиции, в собор влетела 35-летняя жительница Тернополя на автомобиле Ауди. Ее госпитализировали, автомобиль поместили на штрафплощадку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.