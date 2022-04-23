ОП назвал механизм спасения защитников Мариуполя

Украинские переговорщики планируют договориться об обмене российских военнопленных на защитников Мариуполя.

Защитников Мариуполя, заблокированных на Азовстали, можно освободить через обмен пленными, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он рассказал во время телемарафона в субботу, 23 апреля.

"На мой взгляд, есть единый механизм, когда будем мы, будет кто-то с российской стороны и тогда мы говорим, что это обмен, например. Мы отдаем какое-то количество людей, пленных, и забираем свои людей", - отметил Подоляк.

Он уверен, что защитники Мариуполя не сдадут свои позиции и не сложат оружие.

"Они точно не сдадут оружие, они понимают, что такое символизм, что такое символизм для РФ. Мы предлагаем, давайте приедем, ребята при нас выйдут с оружием и мы их заберем и вывезем на нашу территорию", - сказал Подоляк.

Напомним, в Мариуполе на заводе Азовсталь находятся около 1000 мирных жителей. Но российские войска открыли коридор только для сдачи украинских военных в плен.

На днях президент РФ Владимир Путин отменил штурм Азовстали.

В британской разведке считают, что Путин приказал не штурмовать, а заблокировать завод с защитниками Мариуполя, чтобы перебросить часть российских войск из города на другое направление.