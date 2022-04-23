ОП назвал механизм спасения защитников Мариуполя
Защитников Мариуполя, заблокированных на Азовстали, можно освободить через обмен пленными, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он рассказал во время телемарафона в субботу, 23 апреля.
"На мой взгляд, есть единый механизм, когда будем мы, будет кто-то с российской стороны и тогда мы говорим, что это обмен, например. Мы отдаем какое-то количество людей, пленных, и забираем свои людей", - отметил Подоляк.
Он уверен, что защитники Мариуполя не сдадут свои позиции и не сложат оружие.
"Они точно не сдадут оружие, они понимают, что такое символизм, что такое символизм для РФ. Мы предлагаем, давайте приедем, ребята при нас выйдут с оружием и мы их заберем и вывезем на нашу территорию", - сказал Подоляк.
Напомним, в Мариуполе на заводе Азовсталь находятся около 1000 мирных жителей. Но российские войска открыли коридор только для сдачи украинских военных в плен.
На днях президент РФ Владимир Путин отменил штурм Азовстали.
В британской разведке считают, что Путин приказал не штурмовать, а заблокировать завод с защитниками Мариуполя, чтобы перебросить часть российских войск из города на другое направление.