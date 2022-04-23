Арахамия объяснил важность пленных военных РФ

В последнее время ведутся в основном бои с помощью артиллерии, поэтому брать пленных стало сложно.

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия объяснил необходимость брать в плен российских военных.

"Вижу много комментариев от разъяренных украинцев о том, зачем брать пленных. Понимаю эмоции, сам недавно имел такую же позицию, но мы все должны понимать, что каждый пленный враг - это потенциальная жизнь нашего героя на обмен. А при современных боях артиллерии на больших расстояниях – пленных братья стало гораздо труднее, поэтому имеем проблемы с пополнением обменного фонда", - написал он в соцсетях в субботу, 23 апреля.

Отметим, за время войны Украина и Россия провели шесть обменов пленными. В ходе последнего были освобождены 10 украинских военных и девять гражданских.