Погибших в драмтеатре Мариуполя свозят в братскую могилу - заммэра

Власти города так и не смогли разобрать завалы разрушенного театра из-за постоянных осбтрелов.

Российские оккупанты разбирают завалы разбомбленного ими драматического театра в Мариуполе и свозят найденные тела погибших к братской могиле в Мангуше. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщил советника мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, Найденные тела жертв упаковывают в пластиковые мешки. После их вывозят в промышленную зону в районе Никольского шоссе, а после в братскую могилу в селе Мангуш.

"Цинизму россиян нет предела. Территория сквера под драматическим театром использовалась для кладбища солдат нацистской Германии, тела которых были эксгумированы и перезахоронены только в 2018-2019 годах при проведении реконструкции. Теперь россияне вновь превратили центр Мариуполя в кладбище", - отметил Андрющенко.

Напомним, 16 марта войска РФ сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, несмотря на то, что возле здания были надписи дети.

Позже стало известно, что из-под руин драмтеатра Мариуполя вывели 130 человек. Сообщалось, что в бомбоубежище могло находиться до 1300 человек. По данным властей, погибли по меньшей мере 300 человек.