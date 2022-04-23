Гумхаб Метинвеста в Кривом Роге готовит 135 тыс продуктовых наборов

Всего гуманитарные штабы компаний и Фонда Ахметова планируют сделать 400 тысяч продуктовых наборов.

Гуманитарные штабы компании Метинвест в Запорожье и Кривом Роге готовят сотни тысяч продуктовых наборов для нуждающихся украинцев. Об этом заявил гендиректор группы Метинвест Юрий Рыженков в эфире телеканала Украина 24.

"Кривой Рог стал гуманитарным хабом для фонда Рината Ахметова, для Метинвеста. Все, что мы собираем на нашем хабе в Польше, мы потом направляем в Кривой Рог и Запорожье, где сортируем и направляем в города, нуждающиеся в нашей помощи. Мы сделаем более 400 тыс. пищевых наборов. Только Кривой Рог должен сделать 135 тыс., и сейчас они над этим работают", - рассказал он.

Отметим, Метинвест совместно с ДТЭК и в координации с Фондом Ахметова в рамках гуманитарного проекта Спасаем жизнь закупили в Европе и Украине 2,5 тысяч тонн продуктов питания для гуманитарной помощи. В планах фонда – закупка еще тысячи тонн продуктов.

В целом с начала войны Фонд Ахметова, SCM и ФК Шахтер предоставили гумпомощь 1,5 млн человек.