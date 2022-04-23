На Пасху вводят комендантский час по всей Украине
В ночь на Пасху по всей территории Украины будет действовать комендантский час. Богослужения будут идти онлайн. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
"Сегодня, 23 апреля, с 19:00 вечера до 5:00 утра 24 апреля Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская области будут закрыты для передвижения граждан. В центральной части и в западных областях комендантский час начнется чуть позже – с 23:00 и тоже продлится 5:00", – сказал Тимшенко.
Он добавил, что пасхальные богослужения будут проходить онлайн. В 23:30 в эфире национального марафона покажут службу из Михайловского собора, а в 7:30 утра – из греко-католического Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве. Также это богослужение покажут в эфире канала Культура.
Как сообщалось, некоторые регионы Украины отменяли комендантский час на Пасху. Речь шла об Одесской, Львовской и Хмельницкой областях.
СБУ предупреждает о возможных диверсиях со стороны РФ на Пасху
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet