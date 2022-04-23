За сутки свет вернули 19 тысячам семей - ДТЭК

В Донецкой области из-за активных боевых действий без света остаются 223 населенных пункта.

За минувшие сутки аварийные бригады энергетиков вернули свет более 19 тысяч семей в 25 населенных пунктах Киевской и Донецкой областях, сообщает пресс-служба ДТЭК в субботу, 23 апреля.

Так, в Киевской области починили часть сетей среднего и низкого напряжения и вернули свет для 3159 семей. Частично возобновили электроснабжение в Вышгородском районе.

В Донецкой области возобновили электроснабжение для жителей 24 населенных пунктов в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах. В результате свет вернули 16 233 семей.



Из-за активных боевых действий без света пока остаются 223 населенных пункта Донецкой области.



"Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Из-за активных боевых действий здесь регулярно повреждается электрооборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", - отметили в компании.

Отметим, полностью восстановить электроснабжение освобожденной от оккупантов Киевщины ДТЭК планирует до 1 июня. На данный момент электроснабжение вернули более, чем половине потребителей региона.