Оккупанты вывозят украинское зерно в Крым - Денисова

"Кадыровцы" захватили предприятие Агросодружество, обрабатывающее около 20 тысяч гектаров земли в Геническом районе.

Российские войска вывозят в аннексированный Крым зерно из Херсонской области. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook в субботу, 23 апреля.

"В Херсонской области оккупанты опустошили элеватор в поселке Новоалексеевка и вывезли все зерно в оккупированный Крым. Также был замечен поезд, на вагонах которого было написано "зерно". Он выезжал с полуострова через Керченский мост", – написала Денисова.

Кроме того, Денисова сообщила, что так называемые "кадыровцы" захватили предприятие Агросодружество, обрабатывающее около 20 тысяч гектаров земли в Геническом районе.

Также в Сватовском районе Луганской области власти так называемой "ЛНР" вынуждают местных фермеров начать посевные работы.

"Аграриев обещают обеспечить горюче-смазочными материалами бесплатно, однако потом собранный урожай будет национализирован в пользу оккупантов. А фермерам будет принадлежать только небольшая часть выращенного урожая", – сообщила Денисова.

По ее даным, аграрии Сватовского района не поддерживают такое предложение. Но на них оказывается давление в виде угроз конфисковать сельхозтехнику, посевной материал и заключить в тюрьму.

Ранее Денисова сообщила, что РФ намерена вывезти зерно с оккупированных территорий Украины. Грузовые поезда идут к станциям в Запорожской и Херсонской областях, где расположено большое количество зернохранилищ.