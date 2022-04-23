Кулеба назвал цель российских ударов по Одессе

Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и получать соответствующее отношение, считает глава МИД.

Единственной целью ударов, нанесенных российскими агрессорами по Одессе, является террор. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в субботу, 23 апреля.

"Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе – террор. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и получать соответствующее отношение. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, обстреливающими мирные города ракетами", – написал Кулеба.

Напомним, 23 апреля Россия обстреляла Одессу крылатыми ракетами, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России с акватории Каспийского моря.

Две ракеты были сбиты, а еще четыре поразили инфраструктурный объект и два жилых дома.

По предварительной информации, после ракетного удара в Одессе пять убитых и 18 раненых, среди погибших – трехмесячный ребенок. Но разбор завалов еще продолжается, потому число жертв еще может увеличиться.