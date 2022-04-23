Враг готовится атаковать Северодонецк - Генштаб

Противник пытается нарастить темпы проведения операции на востоке Украины с целью окружения группировки Объединенных сил.

Российские захватчики готовятся к наступлению на Северодонецк, а также сосредотачивают силы на захвате под полный контроль городов Попасная и Рубежное. Все эти города находятся в Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в субботу, 23 апреля.

"На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и подготовке к наступлению на город Северодонецк. В районе населенного пункта Марьинка и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имеет", – говорится в сообщении.

При этом на Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку Харькова, артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и гражданской инфраструктуры в районе населенных пунктов Чугуев, Коробочкино и Довгенькое.

На Южнобужском направлении враг не проводил активных наступательных действий, а лишь прибегал к единичным обстрелам подразделений ВСУ со ствольной артиллерии.

На северных границах Украины российские оккупанты активных действий не проводили, и украинская разведка не фиксировала формирование противником наступательных группировок.

Украинская разведка сообщает, что у российских захватчиков имеются существенные трудности с медицинским обеспечением своих подразделений и эвакуацией раненых. Врагу существенно не хватает медикаментов.

В Балаклее Харьковской области оккупанты, кроме собственного военного полевого госпиталя, начали использовать городскую поликлинику для размещения и лечения раненых из-за роста числа раненых.

Из-за проблем с пополнением резервов российские оккупанты заставляют жителей Херсонской области воевать против Украины.

Для перемещения грузов военного назначения враги используют захваченные гражданские грузовики на оккупированных территориях, а также привлекають сельскохозяйственную технику, украденную у местных жителей.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Россия завершает перегруппировку для наступления. А начавшиеся на этой неделе бои – это попытка определить наиболее уязвимые места обороны ВСУ.