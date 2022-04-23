Зеленский назвал причины начала войны с РФ

Украинский лидер высказался за дипломатический путь окончания войны с Россией, потому что это может спасти тысячи жизней.

Российские власти пытаются вернуть влияние на Украину и для этого решили развязать войну. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции на станции киевского метрополитена Майдан Незалежности в субботу, 23 апреля.

"Мы с вами знаем, что война идет восемь лет. К сожалению, не хочется привыкать к этой ползучей оккупации, но, тем не менее, это происходит, мы это видим. Относительно того, иметь большое влияние на Украину, я думаю, что всегда Российская Федерация на том или ином уровне этого хотела. И всегда, если говорить откровенно, потому что мы с этим влиянием боремся, я считаю, что уже побороли. С самого начала независимости нашего государства, о независимости мечтали только мы (украинцы, – ред.), думали только мы и только для нас она важная и, наверное, цивилизованного мира", – сказал Зеленский.

Он высказался за дипломатический путь окончания войны с Россией.

"Есть путь дипломатический, есть военный. Любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, потому что знает: даже, если это сложно, это может остановить потерю тысяч, десятков тысяч, а с такими соседями – сотни тысяч, а может даже миллионы жертв. Этого не хочется. И любой лидер, хотел бы он этого лично или не хотел, не имеет права субъективно отменять дипломатический путь", – заявил Зеленский.

Президент в очередной раз подтвердил, что готов к личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я не боюсь встречи с президентом (Путиным – ред.). Бояться я просто не имею права, потому что наш народ показал, что он ничего не боится, голыми руками останавливал танки. Как и ВСУ, нацгвардейцы. Люди боятся за своих детей, да. И поэтому нормальный лидер не должен бояться, когда речь идет о нашем государстве и независимости", – добавил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявл, что вторжение РФ в Украину – это начало. Страна-агрессор намерена захватить и другие страны, и поскольку на ее пути стоит только Украина, все народы должны бороться вместе с нами.