Зеленский разблокировании Мариуполя: Мы не готовы

Военнослужащие, находящиеся в заблокированном Мариуполе, прекрасно понимают, что деблокирования пока не будет.

Военно-политическое руководство Украины не готово к военному разблокированию временно оккупированных украинских территорий. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в субботу, 23 апреля.

"Мы имеем полное моральное право на военное разблокирование наших городов. И имеем большую надежду на то, что мы сможем это сделать. Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте относительно военного разблокирования. На сегодня мы не готовы. Это реальность", – заявил Зеленский.

Президент также отметил, что военнослужащие, находящиеся в заблокированном Мариуполе, прекрасно это понимают.

"Ребята, которые сегодня защищают Азовсталь, именно командиры – это понимают", – добавил Зеленский.

Напомним, сегодня Россия устроила провокацию и сорвала эвакуацию в Мариуполе. Людей, которые хотели эвакуироваться в Запорожье, принудительно вывезли на оккупированную территорию.