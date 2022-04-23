Зеленский: Слово "рашизм" войдет в учебники

Это слово новое, а поступки такие же самые как были 80 лет тому назад в Европе, отметил президент Украины.

В истории останется такое понятие как "рашизм". Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в субботу, 23 апреля.

"Рашизм" – это понятие, которое будет в исторических книжках, будет в условных википедиях, останется на уроках. И за партами маленькие дети во всем мире будут вставать и отвечать учителям, когда этот "рашизм" начался, на какой земле и кто помог в борьбе за свободу против именно этого страшного понятия", – заявил Зеленский на пресс-конференции в субботу в Киеве.

По словам президента, слово "рашизм" никто не придумывал, но его повторяют и в Украине, и в Европе.

"Не просто так все говорят, что это "рашизм". Это слово новое, а поступки такие же самые как были 80 лет тому назад в Европе. Потому что за все эти 80 лет, если вы проанализируете, на нашем континенте таких варварств просто не было", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что действия российских оккупантов – это нацизм.

"То, что они делали – убивали, пытали, все, что они делали с детьми, маленькими, насильство над маленькими детьми, изнасилования, всё, что происходило – это является нацизмом", – подчеркнул президент Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что вторжение РФ в Украину – это только начало. Страна-агрессор намерена захватить и другие страны, и поскольку на ее пути стоит только Украина, все народы должны бороться вместе с нами.