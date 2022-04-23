ВСУ отразили 12 вражеских атак на Донбассе

Украинские военные уничтожили четыре танка, пять артиллерийских систем и около 20 единиц другой техники.

С начала субботы на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили 12 атак российских агрессоров. Уничтожены 29 единиц вражеской техники и сбиты пять воздушных целей, сообщает штаб операции Объединенных сил в субботу, 23 апреля.

"В частности, украинские защитники уничтожили четыре танка, пять артиллерийских систем, 15 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину и четыре единицы автомобильной техники", – говорится в сообщении.

Также указано, что подразделения ПВО в небе украинского Донбасса сбили один самолет (Су-25), одну крылатую ракету и три беспилотника типа Орлан-10.

Напомним, утром в субботу Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ. За сутки, ориентировочно, погибли около 400 российских военных, сбит один самолет и один вертолет.