Зеленский и Джонсон обсудили гарантии безопасности

Лидеры двух стран провели телефонные переговоры, в ходе которых обговорили дальнейшие поставки оружия и гарантии безопасности Украине.

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили гарантии безопасности Украины, а также противодействие российской агрессии. Об этом вечером в субботу, 23 апреля, сообщили лидеры обеих стран.

"Продолжил диалог с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Рассказал о противодействии агрессии РФ, о ситуации в Мариуполе. Поблагодарил за важную и весомую оборонную поддержку, макрофинансовую помощь. Обсудили гарантии безопасности Украины. Ценим лидерство Джонсона и Великобритании в поддержке Украины!", - написал Зеленский.

Позже глава британского правительства сообщил о том, что "проинформировал президента (Зеленского – ред.) о новых санкциях Великобритании против военнослужащих России и подтвердил, что Великобритания вновь откроет свое посольство в Киеве на следующей неделе, демонстрируя (…) поддержку (Великобритании – ред.) и солидарность с украинским народом".

Также Джонсон "подтвердил, что Великобритания предоставляет дополнительную оборонительную военную помощь, включая защищенные мобильные транспортные средства, беспилотники и противотанковое оружие".

Зеленский поблагодарил Джонсона за обучение украинских военнослужащих в Великобритании.

Ранее сообщалось, что Британия и Канада дадут Украине тяжелую артиллерию.

Напомним, 9 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон побывал в Киеве и пообещал предоставить Украине 120 бронемашин и новые противокорабельные ракетные системы.