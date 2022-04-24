В Мелитополе оккупанты похитили консула Болгарии – мэр

Российские оккупанты похитили в Мелитополе почетного консула Болгарии, сообщил городской голова.

В оккупированном Мелитополе российские военные похитили почетного консула Болгарии. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщил мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе похитили почетного консула Болгарии", - сказал Федоров.

Он также отметил, что в Украине уже похитили более 50 городских голов, 29 из них сейчас находятся в тюрьмах.

"Относительно активистов, бизнесменов – у оккупантов это сплошная практика, они похищают всех, кто имеет свое мнение, патриотические настроения", - сказал Федоров.

Также он рассказал, что уже четвертый день российские оккупанты не выпускают жителей, которые хотят уехать в сторону Запорожья.

"Последние четыре дня они полностью заблокировали эвакуацию в Запорожье, по любому маршруту, только в Крым дают возможность уехать", - подчеркнул Федоров.

Гуманитарные грузы блокируются, в городе нет наличных денег.