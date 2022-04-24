На Луганщине в ходе обстрелов погибли шесть мирных жителей

Российские военные вели артиллерийские обстрелы жилых кварталов. Есть раненые, шесть человек погибло.

Российские оккупанты в субботу, 23 апреля, не прекращая вели огонь по населенным пунктам Горской ОТГ. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Около 15:00 после артиллерийских обстрелов погибли двое жителей Золотого. Несколько человек получили ранения. К сожалению, не всех удалось спасти. Также позже еще найдены тела без признаков жизни. Всего в настоящее время погибли шесть жителей громады", - написал Гайдай в Telegram-канале.

Он также опубликовал фото последствий обстрела в пятиэтажном доме.