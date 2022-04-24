Почта
 

На Луганщине в ходе обстрелов погибли шесть мирных жителей

Российские военные вели артиллерийские обстрелы жилых кварталов. Есть раненые, шесть человек погибло.
На Луганщине в ходе обстрелов погибли шесть мирных жителей

Российские оккупанты в субботу, 23 апреля, не прекращая вели огонь по населенным пунктам Горской ОТГ. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Около 15:00 после артиллерийских обстрелов погибли двое жителей Золотого. Несколько человек получили ранения. К сожалению, не всех удалось спасти. Также позже еще найдены тела без признаков жизни. Всего в настоящее время погибли шесть жителей громады", - написал Гайдай в Telegram-канале.

Он также опубликовал фото последствий обстрела в пятиэтажном доме.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK